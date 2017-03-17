М.Порошенко вместе с детьми бойцов АТО в Полтавской области вписала новые страницы в "Книгу Мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко посетила Полтавскую область, где вместе со школьниками Полтавской области, чьи родители стали участниками боевых действий в зоне антитеррористической операции на Востоке Украины, продолжила заполнять страницы национального проекта "Книга Мира", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечается, что Полтавская область стала одиннадцатым регионом Украины, дети которой оставили свои фотографии и подписи к ним с пожеланиями возвращения мира на украинскую землю. По словам Марины Порошенко, "Книга Мира" уже стала всенародной детской молитвой, которая является своеобразным оберегом для наших защитников.
"Ее создают дети украинских Героев, они верой и любовью поддерживают своих родных, ушедших остановить врага. И в каждой детской подписи чувствуется большое желание жить в мирной стране, когда вся семья вмест ", - отметила супруга Президента.
Как сообщал УНН, М.Порошенко вместе с франковскими детьми бойцов АТО вписала новые страницы в "Книгу Мира".