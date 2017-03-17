М.Порошенко вместе с детьми бойцов АТО в Полтавской области вписала новые страницы в "Книгу Мира"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52502 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108012 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182596 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126560 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118634 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106609 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
М.Порошенко вместе с детьми бойцов АТО в Полтавской области вписала новые страницы в "Книгу Мира"

М.Порошенко вместе с детьми бойцов АТО в Полтавской области вписала новые страницы в "Книгу Мира"

Киев  •  УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко посетила Полтавскую область, где вместе со школьниками Полтавской области, чьи родители стали участниками боевых действий в зоне антитеррористической операции на Востоке Украины, продолжила заполнять страницы национального проекта "Книга Мира", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Отмечается, что Полтавская область стала одиннадцатым регионом Украины, дети которой оставили свои фотографии и подписи к ним с пожеланиями возвращения мира на украинскую землю. По словам Марины Порошенко, "Книга Мира" уже стала всенародной детской молитвой, которая является своеобразным оберегом для наших защитников.

"Ее создают дети украинских Героев, они верой и любовью поддерживают своих родных, ушедших остановить врага. И в каждой детской подписи чувствуется большое желание жить в мирной стране, когда вся семья вмест ", - отметила супруга Президента.

Как сообщал УНН, М.Порошенко вместе с франковскими детьми бойцов АТО вписала новые страницы в "Книгу Мира".

Украинские Национальные Новости

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