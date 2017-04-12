М.Порошенко привезла на Хмельниччину "Книгу Миру"
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко сьогодні відвідала Хмельниччину. Область стала 13 регіоном України, де діти учасників АТО оформили ще одну сторінку"Книги Миру", передає кореспондент УНН.
Сімейними фото і малюнками діти прикрасили сторінку Хмельниччии. Захід відбувся у Старокостянтинівському НВК Спеціалізована школа І ступеня, гімназії ім.Героя України Сергія Бондарчука.
Також М.Порошенко вручила Сертифікати слухачам триденного тренінгу психологів. Майже 120 фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій прослухали навчальний курс організований Благодійним Фондом Порошенко, в рамках соціальної програми “Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації”.
М.Порошенко передала голові Хмельницької ОДА Олександру Корнійчуку дизайн-проект сучасної медіатеки для шкіл з інклюзивною освітою області.
“Таких шкіл на Хмельниччині всього 58. Це — лише 8 відсотків шкіл. Інклюзивною освітою в області охоплено менше 1 відсотка дітей які цього потребують. Саме тому я обрала Хмельниччину”- зазначила М.Порошенко.
Нагадаємо, 10 квітня субвенцію для розвитку інклюзивної освіти отримала Кіровоградщина.