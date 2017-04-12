М.Порошенко привезла в Хмельницкую область "Книгу Мира"

Семейными фото и рисунками дети украсили страницу Хмельницкой обл. Мероприятие состоялось в Староконстантиновском УВК Специализированная школа I степени, гимназии им.Героя Украины Сергея Бондарчука.

Также М.Порошенко вручила Сертификаты слушателям трехдневного тренинга психологов. Почти 120 специалистов психолого-медико-педагогических консультаций прослушали учебный курс организованный Благотворительным Фондом Порошенко, в рамках социальной программы "Инклюзивное образование - уровень сознания нации".

М.Порошенко передала председателю Хмельницкой ОГА Александру Корнийчуку дизайн-проект современной библиотеки для школ с инклюзивным образованием области.

"Таких школ в Хмельницкой всего 58. Это - только 8 процентов школ. инклюзивным образованием в области охвачено менее 1 процента детей которые в этом нуждаются. Именно поэтому я выбрала Хмельницкую область ", - отметила М.Порошенко.

Напомним, 10 апреля субвенцию для развития инклюзивного образования получила Кировоград .