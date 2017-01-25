М.Полозова затримали, щоб залякати інших адвокатів в Криму – І.Умеров

“Перша причина в тому, що, якщо його допитають в якості свідка він не зможе виступати адвокатом в мої справі. Друга причина, я вважаю її більш важливою — це застереження для інших адвокатів, та для людей, які підтримують кримських татар на території РФ, щоб не зв’язувались з Кримом, щоб не лізли в справи кримських татар. Тобто ціль — залякати”, — сказав І.Умеров.

Також він додав, що теперішня окупаційна влада в Криму і ФСБ не хочуть, щоб хороший, якісний московський адвокат представляв інтереси кримських татар.

Нагадаємо, сьогодні адвоката Миколу Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ, його повезли на допит.