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М.Полозова затримали, щоб залякати інших адвокатів в Криму – І.Умеров

М.Полозова затримали, щоб залякати інших адвокатів в Криму – І.Умеров

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, повідомив, що головною причиною затримання його адвоката Миколи Полозова є заборона адвокату після допиту представляти його інтереси в суді та залякування інших адвокатів, які підтримують кримських татар. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.

“Перша причина в тому, що, якщо його допитають в якості свідка він не зможе виступати адвокатом в мої справі. Друга причина, я вважаю її більш важливою — це застереження для інших адвокатів, та для людей, які підтримують кримських татар на території РФ, щоб не зв’язувались з Кримом, щоб не лізли в справи кримських татар. Тобто ціль — залякати”, — сказав І.Умеров.

Також він додав, що теперішня окупаційна влада в Криму і ФСБ не хочуть, щоб хороший, якісний московський адвокат представляв інтереси кримських татар.

Нагадаємо, сьогодні адвоката Миколу Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ, його повезли на допит.

Українські Національні Новини

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