Н.Полозова задержали, чтобы запугать других адвокатов в Крыму - И.Умерова

"Первая причина в том, что, если его допросят в качестве свидетеля он не сможет выступать адвокатом в моем деле. Вторая причина, я считаю ее более важной - это предостережение для других адвокатов, и для людей, которые поддерживают крымских татар на территории РФ, чтобы не связывались с Крымом, чтобы не лезли в дела крымских татар. То есть цель - запугать ", - сказал И.Умеров.

Также он добавил, что нынешняя оккупационная власть в Крыму и ФСБ не хотят, чтобы хороший, качественный московский адвокат представлял интересы крымских татар.

Напомним, сегодня адвоката Николая Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ, его повезли на допрос .