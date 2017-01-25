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Н.Полозова задержали, чтобы запугать других адвокатов в Крыму - И.Умерова

Н.Полозова задержали, чтобы запугать других адвокатов в Крыму - И.Умерова

Киев • УНН

 • 7138 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров сообщил, что главной причиной задержания его адвоката Николая Полозова является запрет адвокату после допроса представлять его интересы в суде и запугивание других адвокатов, которые поддерживают крымских татар. Об этом он сообщил в эфире телеканала " 112 Украина ", передает УНН.

"Первая причина в том, что, если его допросят в качестве свидетеля он не сможет выступать адвокатом в моем деле. Вторая причина, я считаю ее более важной - это предостережение для других адвокатов, и для людей, которые поддерживают крымских татар на территории РФ, чтобы не связывались с Крымом, чтобы не лезли в дела крымских татар. То есть цель - запугать ", - сказал И.Умеров.

Также он добавил, что нынешняя оккупационная власть в Крыму и ФСБ не хотят, чтобы хороший, качественный московский адвокат представлял интересы крымских татар.

Напомним, сегодня адвоката Николая Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ, его повезли на допрос .

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