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М.Полозов припустив, що його може викрасти ФСБ для допиту у “справі І.Умерова”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Працівник Федеральної Служби Росії пригрозив адвокату Миколі Полозову примусовим приводом для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмир Умерова. Про це сам адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У перерві у справі Чийгоза прийшов слідчий ФСБ Скрипка, спробував вручити повістку на допит. Я знову відмовився. Пригрозив мені приводом. Тепер, мабуть, мені слід очікувати примусового приводу (викрадення) в Криму органами ФСБ. Така ось тут робота”, — написав він.

Як повідомляв УНН, російський омбудсмен пообіцяла взяти під особистий контроль тиск на М.Полозова.

Нагадаємо, 13 грудня підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Якщо М.Полозова допитають у суді як свідка у справі І.Умерова, це стане причиною для усунення його від справи у ролі захисника.

Українські Національні Новини

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