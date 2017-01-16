Н.Полозов предположил, что его может похитить ФСБ для допроса по "делу И.Умерова"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Работник Федеральной Службы России пригрозил адвокату Николаю Полозову принудительным приводом для допроса по делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова. Об этом сам адвокат написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В перерыв по делу Чийгоза пришел следователь ФСБ Скрипка попытался вручить повестку на допрос. Я вновь отказался. Пригрозил мне приводом. Теперь, пожалуй, мне следует ожидать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ. Такая вот здесь работа", - написал он.
Как сообщал УНН, российский омбудсмен пообещала взять под личный контроль давление на Н.Полозова.
Напомним, 13 декабря подконтрольный России Киевский суд Симферополя рассмотрел обращение следователя ФСБ РФ позволить вызвать на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
Если Н.Полозова допросят в суде как свидетеля по делу И.Умерова, это станет причиной для отстранения его от дела в качестве защитника.