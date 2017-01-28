М.Пенс підтвердив необхідність розслідування махінацій на виборах США

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс заявив про необхідність провести розслідування у зв’язку із звинуваченнями у фальсифікаціях на виборах президента в 2016 році, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Він уточнив, що адміністрація Дональда Трампа намір проаналізувати систему голосування.

“Адміністрація проведе всебічний аналіз системи голосування в країні після ситуації на виборах в минулому році,” — сказав він.

Нагадаємо, розвідка США стверджувала, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

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