М.Пенс підтвердив необхідність розслідування махінацій на виборах США

Він уточнив, що адміністрація Дональда Трампа намір проаналізувати систему голосування.

“Адміністрація проведе всебічний аналіз системи голосування в країні після ситуації на виборах в минулому році,” — сказав він.

Нагадаємо, розвідка США стверджувала, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.