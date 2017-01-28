М.Пенс подтвердил необходимость расследования махинаций на выборах США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс заявил о необходимости провести расследование в связи с обвинениями в фальсификациях на выборах президента в 2016 году, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Он уточнил, что администрация Дональда Трампа намерена проанализировать систему голосования.
"Администрация проведет всесторонний анализ системы голосования в стране после ситуации на выборах в прошлом году", - сказал он.
Напомним, разведка США утверждала, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.