М.Пенс подтвердил необходимость расследования махинаций на выборах США

Он уточнил, что администрация Дональда Трампа намерена проанализировать систему голосования.

"Администрация проведет всесторонний анализ системы голосования в стране после ситуации на выборах в прошлом году", - сказал он.

Напомним, разведка США утверждала, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.