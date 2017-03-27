М.Охендовський: умов для проведення виборів в ОРДЛО немає

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський не бачить умов для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це він повідомив журналістам у понеділок, передає УНН.

"В цілому на даний момент я можу сказати, що умов для проведення виборів на тимчасово не підконтрольних українській владі територіях Центральна виборча комісія не бачить", - зазначив він.

При цьому М.Охендовський зауважив, що щойно такі умови буде створено, "ми готові брати участь в організації будь-яких виборчих процесів" на цих територіях.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що може посилити довіру суспільства до виборів.

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