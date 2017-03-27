М.Охендовский: условий для проведения выборов в ОРДЛО нет

"В целом на данный момент я могу сказать, что условий для проведения выборов на временно не подконтрольных украинской власти территориях Центральная избирательная комиссия не видит", - отметил он.

При этом М.Охендовский отметил, что как только такие условия будут созданы, "мы готовы участвовать в организации любых избирательных процессов" на этих территориях.

Напомним, в ЦИК рассказали, что может усилить доверие общества к выборам.