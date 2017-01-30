М.Охендовський повідомив, що суд відклав розгляд апеляції про відсторонення до 9 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу суду першої інстанції стосовно відмови у відстороненні голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського до 9 лютого. Про це розповів журналістам голова ЦВК Михайло Охендовський, передає кореспондент УНН.
“Засідання суду сьогодні не відбулося через те, що був відсутній повний склад суду. Засідання перенесено до 9 лютого”, — сказав він.
М.Охендовський додав, що обов’язково візьме участь у наступному засіданні.
Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові ЦВК М.Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд не відсторонив М.Охендовського від посади голови ЦВК.
Як повідомляв УНН, 18 грудня голові ЦВК М.Охендовському та його захисту вручили два клопотання - про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і про відсторонення голови ЦВК від посади.
13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.