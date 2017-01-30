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М.Охендовский сообщил, что суд отложил рассмотрение апелляции об отстранении до 9 февраля

М.Охендовский сообщил, что суд отложил рассмотрение апелляции об отстранении до 9 февраля

Киев • УНН

 • 4798 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно отказа в отстранении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 9 февраля. Об этом рассказал журналистам глава ЦИК Михаил Охендовский, передает корреспондент УНН.

"Заседание суда сегодня не состоялось из-за того, что отсутствовал полный состав суда. Заседание перенесено на 9 февраля ", - сказал он.

М.Охендовский добавил, что обязательно примет участие в следующем заседании.

Напомним, 21 декабря 2016 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности председателя ЦИК.

Как сообщал УНН, 18 декабря председателю ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении председателя ЦИК от должности.

13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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