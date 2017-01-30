М.Охендовский сообщил, что суд отложил рассмотрение апелляции об отстранении до 9 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно отказа в отстранении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 9 февраля. Об этом рассказал журналистам глава ЦИК Михаил Охендовский, передает корреспондент УНН.
"Заседание суда сегодня не состоялось из-за того, что отсутствовал полный состав суда. Заседание перенесено на 9 февраля ", - сказал он.
М.Охендовский добавил, что обязательно примет участие в следующем заседании.
Напомним, 21 декабря 2016 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности председателя ЦИК.
Как сообщал УНН, 18 декабря председателю ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении председателя ЦИК от должности.
13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.