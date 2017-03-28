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М.Нефьодов просить Раду ухвалити закон про приватизацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов закликав парламентарів підтримати законопроект, який дозволить почати в Україні активну приватизацію. Про це урядовець заявив на прес-конференції у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Це має бути якась робота на результат і тому ми закликаємо депутатів подивитися на це (питання приватизації – ред.) дуже прагматично", - сказав М.Нефьодов.

Він додав, що "активи, які ми не продаємо, вони псуються".

"На жаль, у нас дуже рідко є така ситуація, що ці компанії (з малої приватизації - ред.) зростають, збільшують свої активи, збільшують свою клієнтську базу. У 99% випадків якраз відбувається навпаки – вони якимось магічним чином стухають. І саме цьому ми хочемо запобігти і повернути цю вартість до державного бюджету", - додав М.Нефьодов.

Нагадаємо, у ЄС зазначили, що Україна досягла прогресу з реформами і потрібна їх подальша реалізація.

Українські Національні Новини

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