М.Нефьодов просить Раду ухвалити закон про приватизацію

"Це має бути якась робота на результат і тому ми закликаємо депутатів подивитися на це (питання приватизації – ред.) дуже прагматично", - сказав М.Нефьодов.

Він додав, що "активи, які ми не продаємо, вони псуються".

"На жаль, у нас дуже рідко є така ситуація, що ці компанії (з малої приватизації - ред.) зростають, збільшують свої активи, збільшують свою клієнтську базу. У 99% випадків якраз відбувається навпаки – вони якимось магічним чином стухають. І саме цьому ми хочемо запобігти і повернути цю вартість до державного бюджету", - додав М.Нефьодов.

Нагадаємо, у ЄС зазначили, що Україна досягла прогресу з реформами і потрібна їх подальша реалізація.