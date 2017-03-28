М.Нефедов просит Раду принять закон о приватизации

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52476 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108002 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182585 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133076 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118632 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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М.Нефедов просит Раду принять закон о приватизации

М.Нефедов просит Раду принять закон о приватизации

Киев  •  УНН

 • 10399 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов призвал парламентариев поддержать законопроект, который позволит начать в Украине активную приватизацию. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент УНН.

"Это должна быть какая-то работа на результат и поэтому мы призываем депутатов посмотреть на это (вопрос приватизации - ред.) очень прагматично", - сказал М.Нефедов.

Он добавил, что "активы, которые мы не продаем, они портятся".

"К сожалению, у нас очень редко такая ситуация, что эти компании (с малой приватизации - ред.) растут, увеличивают свои активы, увеличивают свою клиентскую базу. В 99% случаев как раз происходит наоборот - они каким-то магическим образом тухнут. И именно это мы хотим предотвратить и вернуть эту стоимость в государственный бюджет", - добавил М.Нефедов.

Напомним, в ЕС отметили, что Украина достигла прогресса с реформами и требуется их дальнейшая реализация.

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