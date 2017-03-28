М.Нефедов просит Раду принять закон о приватизации

"Это должна быть какая-то работа на результат и поэтому мы призываем депутатов посмотреть на это (вопрос приватизации - ред.) очень прагматично", - сказал М.Нефедов.

Он добавил, что "активы, которые мы не продаем, они портятся".

"К сожалению, у нас очень редко такая ситуация, что эти компании (с малой приватизации - ред.) растут, увеличивают свои активы, увеличивают свою клиентскую базу. В 99% случаев как раз происходит наоборот - они каким-то магическим образом тухнут. И именно это мы хотим предотвратить и вернуть эту стоимость в государственный бюджет", - добавил М.Нефедов.

Напомним, в ЕС отметили, что Украина достигла прогресса с реформами и требуется их дальнейшая реализация.