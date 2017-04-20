М.Мартиненка затримали за підозрою створення злочинної організації та привласненні майна – НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ), передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації“), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“) КК України”, — йдеться у повідомленні.
У Бюро зазначили, що М.Мартиненка затримано в межах розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату.
“Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру”, — уточнили у відомстві.
За версією слідства, додали у НАБУ, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.
Як повідомляв УНН, НАБУ затримало екс-нардепа М.Мартиненка.