Н.Мартыненка задержали по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества - НАБУ

"20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что Н.Мартыненко задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата.

"Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, добавили в НАБУ, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

Как сообщал УНН, НАБУ задержало экс-нардепа Н.Мартыненко .