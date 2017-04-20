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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24240 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144498 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112304 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Н.Мартыненка задержали по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества - НАБУ

Н.Мартыненка задержали по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненка задержали по подозрению в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК), передает УНН со ссылкой на пресс -службу НАБУ.

"20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что Н.Мартыненко задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата.

"Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, добавили в НАБУ, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

Как сообщал УНН, НАБУ задержало экс-нардепа Н.Мартыненко .

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