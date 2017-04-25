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М.Ле Пен звинуватила Ф.Фійона в зраді виборців - ЗМІ

М.Ле Пен звинуватила Ф.Фійона в зраді виборців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13112 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кандидат від "Національного фронту", яка пройшла до другого туру президентських виборів у Франції Марін Ле Пен звинуватила Франсуа Фійона, який програв вибори в першому турі в зраді виборців. Про це вона заявила журналістам, повідомляє RFI, передає УНН.

"Я весь час думаю про тих, хто проголосував за Франсуа Фійона, ці люди захищали свого кандидата під час дуже важкої кампанії, залишилися йому вірними до кінця. І ось як він їм віддячив: вже о 20:02 заявив "голосуйте за Макрона (Еммануеля Макрона ред.)!". Хоч хтось усвідомлює, жертвами якої зради стали ці люди?!", - сказала М. Ле Пен.

Варто відзначити, що після поразки в першому турі президентських виборів у Франції Ф.Фійон закликав свій електорат підтримати конкурента М.Ле Пен у другому турі виборчої гонки - Е.Макрона.

Як повідомляв раніше УНН, кандидат в Президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що тимчасово відійде від керівництва "Національного Фронту" .

Екс-міністра економіки і лідера руху "Вперед" Еммануеля Макрона підтримали в великих містах Франції, де він переміг лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен.

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