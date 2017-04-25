М.Ле Пен звинуватила Ф.Фійона в зраді виборців - ЗМІ

"Я весь час думаю про тих, хто проголосував за Франсуа Фійона, ці люди захищали свого кандидата під час дуже важкої кампанії, залишилися йому вірними до кінця. І ось як він їм віддячив: вже о 20:02 заявив "голосуйте за Макрона (Еммануеля Макрона ред.)!". Хоч хтось усвідомлює, жертвами якої зради стали ці люди?!", - сказала М. Ле Пен.

Варто відзначити, що після поразки в першому турі президентських виборів у Франції Ф.Фійон закликав свій електорат підтримати конкурента М.Ле Пен у другому турі виборчої гонки - Е.Макрона.

Як повідомляв раніше УНН, кандидат в Президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що тимчасово відійде від керівництва "Національного Фронту" .



Екс-міністра економіки і лідера руху "Вперед" Еммануеля Макрона підтримали в великих містах Франції, де він переміг лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен.