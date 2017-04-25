М.Ле Пен обвинила Ф.Фийона в предательстве избирателей - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24240 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144498 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112304 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113787 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110802 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102994 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106609 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103226 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150780 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
М.Ле Пен обвинила Ф.Фийона в предательстве избирателей - СМИ

М.Ле Пен обвинила Ф.Фийона в предательстве избирателей - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13107 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кандидат от Национального фронта, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен обвинила Франсуа Фийона, который проиграл выборы в первом туре в предательстве избирателей. Об этом она заявила журналистам, сообщает RFI, передает УНН.

“Я все время думаю о тех, кто проголосовал за Франсуа Фийона, эти люди защищали своего кандидата во время очень тяжелой кампании, остались ему верными до конца. И вот как он их отблагодарил: уже в 20:02 заявил “голосуйте за Макрона (Эмманюэля Макрона —ред.)!”. Кто-нибудь отдает себе отчет, жертвами какого предательства стали эти люди?!“,- сказала М. Ле Пен.

Стоит отметить, что после поражения в первом туре президентских выборов во Франции Ф.Фийон призвал свой электорат поддержать конкурента М.Ле Пен во втором туре избирательной гонки — Э. Макрона.

Как сообщал ранее УНН, кандидат в Президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что временно отойдет от руководства “Национального Фронта”.

Экс-министра экономики и лидера движения “Вперед” Эммануэля Макрона поддержали в крупных городах Франции, где он победил лидера “Национального фронта” Марин Ле Пен.

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