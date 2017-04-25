М.Ле Пен обвинила Ф.Фийона в предательстве избирателей - СМИ

“Я все время думаю о тех, кто проголосовал за Франсуа Фийона, эти люди защищали своего кандидата во время очень тяжелой кампании, остались ему верными до конца. И вот как он их отблагодарил: уже в 20:02 заявил “голосуйте за Макрона (Эмманюэля Макрона —ред.)!”. Кто-нибудь отдает себе отчет, жертвами какого предательства стали эти люди?!“,- сказала М. Ле Пен.

Стоит отметить, что после поражения в первом туре президентских выборов во Франции Ф.Фийон призвал свой электорат поддержать конкурента М.Ле Пен во втором туре избирательной гонки — Э. Макрона.

Как сообщал ранее УНН, кандидат в Президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что временно отойдет от руководства “Национального Фронта”.



Экс-министра экономики и лидера движения “Вперед” Эммануэля Макрона поддержали в крупных городах Франции, где он победил лидера “Национального фронта” Марин Ле Пен.