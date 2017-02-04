М.Ле Пен внесла можливість Frexit до своєї передвиборчої програми
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Французька праворадикальна партія "Національний фронт" представила у суботу, 4 лютого, програму, з якою лідерка партії Марін Ле Пен піде на президентські вибори навесні 2017 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Серед пунктів програми, зокрема, міститься обіцянка одразу після обрання М.Ле Пен президенткою розпочати переговори з Європейським Союзом щодо змін умов членства Франції у ньому, а також послаблення ролі самого ЄС. Мова йде про скасування Єврозони, вільних кордонів всередині об'єднання та бюджетних правил. Якщо ж інші держави-члени не погодяться на це, то протягом шести місяців М.Ле Пен обіцяє провести референдум щодо виходу Франції з ЄС - так званого Frexit.
В економіці пропонується запровадити "розумний протекціонізм", в рамках якого, зокрема, для французьких ритейлерів запровадять обов'язкові квоти на продукцію внутрішнього виробництва. Крім того, участь у державних закупівлях буде доступна лише для французьких фірм, за винятком, якщо різниця у цінах на товари і послуги не буде надто великою. Також передбачається відмова Франції від участі у міжнародних торгових угодах.
Серед іншого, "Національний фронт" пропонує значно обмежити імміграцію - до 10 тисяч осіб на рік, а також зробити більш жорсткими правила надання притулку біженцям. Праворадикали також виступають за те, щоб Франція залишила єдине стратегічне командування НАТО, натомість збільшивши видатки на оборону.
Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, Марін Ле Пен має шанси стати переможницею першого туру президентських виборів у Франції. Проте у другому турі вона значно поступається будь-якому зі своїх потенційних конкурентів - представнику партії "Республіканці" Франсуа Фійону або екс-міністру економіки в уряді соціалістів Еммануелю Макрону, які мають на даний момент приблизно однаковий рейтинг.