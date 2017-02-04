М.Ле Пен внесла возможность Frexit в свою предвыборную программу

Среди пунктов программы, в частности, содержится обещание сразу после избрания М.Ле Пен президентом начать переговоры с Европейским Союзом относительно изменений условий членства Франции в нем, а также ослабление роли самого ЕС. Речь идет об отмене Еврозоны, свободных границ внутри объединения и бюджетных правил. Если же другие государства-члены не согласятся на это, то в течение шести месяцев М.Ле Пен обещает провести референдум по выходу Франции из ЕС - так называемого Frexit.

В экономике предлагается ввести "умный протекционизм", в рамках которого, в частности, для французских ритейлеров введут обязательные квоты на продукцию внутреннего производства. Кроме того, участие в государственных закупках будет доступна только для французских фирм, за исключением, если разница в ценах на товары и услуги не будет слишком большой. Также предполагается отказ Франции от участия в международных торговых сделках.

Среди прочего, "Национальный фронт" предлагает значительно ограничить иммиграцию - до 10 000 человек в год, а также ужесточить правила предоставления убежища беженцам. Правые также выступают за то, чтобы Франция оставила единственное стратегическое командование НАТО, зато увеличив расходы на оборону.

Согласно последним социологическим исследованиям, Марин Ле Пен имеет шансы стать победительницей первого тура президентских выборов во Франции. Однако во втором туре она значительно уступает любому из своих потенциальных конкурентов - представителю партии "Республиканцы" Франсуа Фийон или экс-министру экономики в правительстве социалистов Эммануэлю Макрона, которые имеют на данный момент примерно одинаковый рейтинг.