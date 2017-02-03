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М.Ле Пен пообіцяла ввести 10% податку на працюючих у Франції іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Французька кандидатка в президента Марін Ле Пен Лідер планує в разі перемоги на президентських виборах ввести 10-відсотковий податок на компанії, в яких працюють іноземці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

М.Ле Пен пообіцяла ввести 10% податку на працюючих у Франції іноземців

Представник керівництва “Національного фронту” Флоріан Філіппо повідомив, що податок повинні будуть платити серед інших компанії, в яких працюють громадяни країн-членів Євросоюзу.

“У роботодавця буде вибір. Він зможе найняти французьких громадян і уникнути сплати податку”, — заявив Ф.Філіппо.

Нагадаємо, низка членів партії “Республіканці” закликали кандидата на посаду президента Франції Франсуа Фійона відмовитися від участі в президентських перегонах.

Також нагадаємо, за даними Reuters, центрист Еммануель Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах президента у Франції, тому що його головний суперник Франсуа Фійон може не потрапити до другого туру.

Як повідомляв УНН, передвиборна платформа лідера французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен передбачає вихід з єврозони, надання Центральному банку додаткових повноважень.

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