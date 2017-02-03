М.Ле Пен пообещала ввести 10% налога на работающих во Франции иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Французский кандидат в президента Марин Ле Пен Лидер планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Представитель руководства "Национального фронта" Флориан Филиппо сообщил, что налог должны будут платить среди других компании, в которых работают граждане стран-членов Евросоюза.
"У работодателя будет выбор. Он сможет нанять французских граждан и избежать уплаты налога ", - заявил Ф.Филиппо.
Напомним, ряд членов партии "Республиканцы" призвали кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона отказаться от участия в президентской гонке .
Также напомним, по данным Reuters, центрист Эммануэль Макрон имеет наибольшие шансы победить на выборах президента во Франции, так как его главный соперник Франсуа Фийон может не попасть во второй тур.
Как сообщал УНН, предвыборная платформа лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предусматривает выход из еврозоны , предоставления Центральному банку дополнительных полномочий.