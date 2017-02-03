М.Ле Пен пообещала ввести 10% налога на работающих во Франции иностранцев

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 14784 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 65447 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 21350 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 80012 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 142244 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 142435 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148982 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158327 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167167 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140241 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 35430 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 33294 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 36294 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 30855 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22852 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 24991 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 65465 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 218216 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 272055 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 472239 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 37298 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36675 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50713 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72383 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79278 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

М.Ле Пен пообещала ввести 10% налога на работающих во Франции иностранцев

Киев • УНН

 • 7070 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Французский кандидат в президента Марин Ле Пен Лидер планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

М.Ле Пен пообещала ввести 10% налога на работающих во Франции иностранцев

Представитель руководства "Национального фронта" Флориан Филиппо сообщил, что налог должны будут платить среди других компании, в которых работают граждане стран-членов Евросоюза.

"У работодателя будет выбор. Он сможет нанять французских граждан и избежать уплаты налога ", - заявил Ф.Филиппо.

Напомним, ряд членов партии "Республиканцы" призвали кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона отказаться от участия в президентской гонке .

Также напомним, по данным Reuters, центрист Эммануэль Макрон  имеет наибольшие шансы победить на выборах президента во Франции, так как его главный соперник Франсуа Фийон может не попасть во второй тур.

Как сообщал УНН, предвыборная платформа лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предусматривает выход из еврозоны , предоставления Центральному банку дополнительных полномочий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28