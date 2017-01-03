М.Ле Пен: народ Криму захотів приєднатися до Росії

"Я не вірю, що там була незаконна анексія: був референдум, народ Криму захотів приєднатися до Росії...я не бачу жодних підстав, щоб ставити під сумнів цей референдум", - заявила М.Ле Пен.

Нагадаємо, Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що жодний французький банк не погодився надати їй кредит на проведення передвиборчої кампанії.

Як передавав УНН, набули чинності розширені санкції США проти Росії через анексію Криму.