М.Ле Пен: народ "Крыма" захотел присоединиться к России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной", передает УНН со ссылкой на BFMTV/RMC.
"Я не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России... я не вижу никаких оснований, чтобы ставить под сомнение этот референдум", - заявила М.Ле Пен.
Напомним, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что ни один французский банк не согласился предоставить ей кредит на проведение предвыборной кампании.
Как сообщал УНН, вступили в силу расширенные санкции США против России из-за аннексии Крыма.