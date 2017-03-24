М.Ле Пен: моя позиція щодо конфлікту в Україні співпадає з російською

“Стосовно ситуації в Україні, я була одним із небагатьох політиків у Франції, які відстоювали свій власний погляд щодо України, який співпадає з російським”, — відзначила М.Ле Пен.

За її словами, вона “завжди підкреслювала у своїх виступах роль ЄС у розростанні і поглибленні цього конфлікту”.

Під час зустрічі з французьким політиком спікер Держдуми В’ячеслав Володін запросив її в якості депутата Європарламенту взяти участь у роботі Парламентської асамблеї Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політичного блоку, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

“Хотілося б запросити Вас до участі в роботі Парламентської асамблеї ОДКБ, яка в нас регулярно проходить за участю інших країн. Ми могли б разом обговорювати питання, пов’язані з міграційною політикою, боротьбою з тероризмом, наркотрафіком, Ваша думка для нас була б цікавою”, — сказав спікер Держдуми, який одночасно є головою Парламентської асамблеї ОДКБ.

М.Ле Пен висловила жаль у зв’язку з охолодженням відносин Москви і Парижа та відсутністю можливості обговорити питання безпеки.



Як повідомляв УНН, у ході зустрічі з головою російської Держдуми та під час виступу в думському комітеті з міжнародних справ М.Ле Пен висловлювалася за скасування санкцій ЄС проти Росії.

Також вона зустрілася в Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним.