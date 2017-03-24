М.Ле Пен: моя позиція щодо конфлікту в Україні співпадає з російською
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кандидат у президенти Франції, лідер партії “Національний фронт” Марін Ле Пен заявила, що її позиція щодо конфлікту в Україні, як і раніше, співпадає з російською. Про це вона сказала на засіданні комітету Держдуми РФ із міжнародних справ, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Стосовно ситуації в Україні, я була одним із небагатьох політиків у Франції, які відстоювали свій власний погляд щодо України, який співпадає з російським”, — відзначила М.Ле Пен.
За її словами, вона “завжди підкреслювала у своїх виступах роль ЄС у розростанні і поглибленні цього конфлікту”.
Під час зустрічі з французьким політиком спікер Держдуми В’ячеслав Володін запросив її в якості депутата Європарламенту взяти участь у роботі Парламентської асамблеї Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політичного блоку, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.
“Хотілося б запросити Вас до участі в роботі Парламентської асамблеї ОДКБ, яка в нас регулярно проходить за участю інших країн. Ми могли б разом обговорювати питання, пов’язані з міграційною політикою, боротьбою з тероризмом, наркотрафіком, Ваша думка для нас була б цікавою”, — сказав спікер Держдуми, який одночасно є головою Парламентської асамблеї ОДКБ.
М.Ле Пен висловила жаль у зв’язку з охолодженням відносин Москви і Парижа та відсутністю можливості обговорити питання безпеки.
Як повідомляв УНН, у ході зустрічі з головою російської Держдуми та під час виступу в думському комітеті з міжнародних справ М.Ле Пен висловлювалася за скасування санкцій ЄС проти Росії.
Також вона зустрілася в Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним.