М.Ле Пен: моя позиция по конфликту в Украине совпадает с российской

"Что касается ситуации в Украине, я была одним из немногих политиков во Франции, которые отстаивали свой собственный взгляд относительно Украины, который совпадает с российской", - отметила М.Ле Пен.

По ее словам, она "всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЭС в разрастании и углублении этого конфликта".

Во время встречи с французским политиком спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил ее в качестве депутата Европарламента принять участие в работе Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политического блока, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

"Хотелось бы пригласить Вас принять участие в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая у нас регулярно проходит при участии других стран. Мы могли бы вместе обсуждать вопросы, связанные с миграционной политикой, борьбой с терроризмом, наркотрафиком, Ваше мнение для нас было бы интересно", - сказал спикер Госдумы, который одновременно является председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.

М.Ле Пен выразила сожаление в связи с охлаждением отношений Москвы и Парижа и отсутствием возможности обсудить вопросы безопасности.

Как сообщал УНН, в ходе встречи с председателем Госдумы и во время выступления в думском комитете по международным делам М.Ле Пен высказывалась за отмену санкций ЕС против России.

Также она встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.