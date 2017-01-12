М.Ле Пен відвідала резиденцію Д.Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен була помічена в четвер журналістами в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower, який є резиденцією обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що М.Ле Пен проводила в зустріч з трьома невідомими особами. При цьому вона відмовилася відповісти на питання журналістів про мету її візиту.
Натомість, представники Д.Трампа зазначають, що М.Ле Пен не проводила зустрічі з обраним президентом чи його командою.
Напередодні у М.Ле Пен зазначали, що поїздка до Нью-Йорку носитиме статус “приватної”.
Як повідомляв УНН, Марін Ле Пен заявила про можливий Frexit у разі своєї перемоги на президентських виборах у Франції.