М.Ле Пен посетила резиденцию Д.Трампа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была замечена в четверг журналистами в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, который является резиденцией избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что М.Ле Пен проводила встречу с тремя неизвестными лицами. При этом она отказалась ответить на вопрос журналистов о цели ее визита.
В свою очередь, представители Д.Трампа отмечают, что М.Ле Пен не проводила встречи с избранным президентом или его командой.
Накануне у М.Ле Пен отмечали, что поездка в Нью-Йорк носить статус "частной".
Как сообщал УНН, Марин Ле Пен заявила о возможном Frexit в случае своей победы на президентских выборах во Франции .