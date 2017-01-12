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М.Ле Пен посетила резиденцию Д.Трампа - СМИ

М.Ле Пен посетила резиденцию Д.Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 13013 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была замечена в четверг журналистами в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, который является резиденцией избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что М.Ле Пен проводила встречу с тремя неизвестными лицами. При этом она отказалась ответить на вопрос журналистов о цели ее визита.

В свою очередь, представители Д.Трампа отмечают, что М.Ле Пен не проводила встречи с избранным президентом или его командой.
Накануне у М.Ле Пен отмечали, что поездка в Нью-Йорк  носить статус "частной".

Как сообщал УНН, Марин Ле Пен заявила о возможном Frexit в случае своей победы на президентских выборах во Франции .

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