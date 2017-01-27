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М.Горбачов запропонував Д.Трампу та В.Путіну ініціювати в Редбезі ООН заборону ядерної війни

М.Горбачов запропонував Д.Трампу та В.Путіну ініціювати в Редбезі ООН заборону ядерної війни

Київ • УНН

 • 9554 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що наразі ситуація в світі виглядає так, наче йде підготовка до світової війни, тому Дональд Трамп та Володимир Путін мають ініціювати в Радбезі ООН прийняття резолюції про заборону ядерної війни. Про М.Горбачов написав у своїй колонці в Time, передає УНН

"Все більше військ, танків і бронетранспортерів звозять до Європи. НАТО і російські сили і засоби, які раніше розгортали на відстані, тепер розташовуються ближче один до одного, ніби для того, щоб стріляти в упор. У той час, як у державних бюджетах намагаються профінансувати основні соціальні потреби людей, військові витрати все зростають. Гроші легко знайти для сучасних видів зброї, чия руйнівна сила порівняна з видами зброї масового знищення; для підводних човнів, які єдиним залпом здатні зруйнувати половину континенту; для систем протиракетної оборони, що підривають стратегічну стабільність. Політики та військові все більше вдаються до войовничої риторики. Експерти та телебачення приєднуються до цього військового хору голосів. Все виглядає так, ніби світ готується до війни", - написав С.Горбачов.

При цьому, він зазначив, що сьогодні як ніколи реальна ядерна загроза, тому вже зараз необхідно її вирішувати.

"Я закликаю зробити перший крок членів Ради Безпеки ООН - органу, який несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Зокрема, я пропоную, щоб на засіданні Ради Безпеки на рівні глав держав було прийняте рішення про те, що ядерна війна неприпустима і неможлива.

Я думаю, що ініціативи про прийняття такого рішення повинні виходити від Дональда Трампа і Володимира Путіна - президентів двох країн, які володіють більше 90% ядерного арсеналу у світі і, отже, несуть особливу відповідальність", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, екс-президент СРСР Михайло Горбачов допускає можливість появи в межах колишнього Радянського Союзу нової союзної держави.

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