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М.Горбачев предложил Д.Трампу и В.Путину инициировать в Совбезе ООН запрет ядерной войны

М.Горбачев предложил Д.Трампу и В.Путину инициировать в Совбезе ООН запрет ядерной войны

Киев • УНН

 • 9554 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что сейчас ситуация в мире выглядит так, как будто идет подготовка к мировой войне, потому Дональд Трамп и Владимир Путин должны инициировать в Совбезе ООН принятие резолюции о запрете ядерной войны. Об этом М.Горбачев написал в своей колонке в Time, передает УНН.

"Все больше войск, танков и бронетранспортеров свозят в Европу. НАТО и российские силы и средства, которые ранее разворачивали на расстоянии, теперь располагаются ближе друг к другу, словно для того, чтобы стрелять в упор. В то время, как в государственных бюджетах пытаются профинансировать основные социальные потребности людей, военные расходы все растут. Деньги легко найти для современных видов оружия, чья разрушительная сила сравнима с видами оружия массового уничтожения, для подводных лодок, которые единственным залпом способны разрушить половину континента, для систем противоракетной обороны, подрывающих стратегическую стабильность. Политики и военные все чаще прибегают к воинственной риторике. Эксперты и телевидение присоединяются к этому военному хору голосов. Все выглядит так, будто мир готовится к войне", - написал С.Горбачев.

При этом, он отметил, что сегодня как никогда реальна ядерная угроза, поэтому уже сейчас необходимо ее решать.

"Я призываю сделать первый шаг членов Совета Безопасности ООН - органа, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В частности, я предлагаю, чтобы на заседании Совета Безопасности на уровне глав государств было принято решение о том, что ядерная война недопустима и невозможна.

Я думаю, что инициативы о принятии такого решения должны исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина - президентов двух стран, которые владеют более 90% ядерного арсенала в мире и, следовательно, несут особую ответственность", - подытожил он.

Как сообщал УНН, экс-президент СССР Михаил Горбачев допускает возможность появления в пределах бывшего Советского Союза нового союзного государства.

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