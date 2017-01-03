М.Фуркад має намір обговорити з широким колом біатлоністів можливий бойкот етапів Кубків Світу

"Я незадоволений рішенням Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з допінгу в Росії...два спортсмена відсторонені, це добре, але це найменше з того, що потрібно зробити. Скасування етапу Кубка світу в Тюмені - це пародія на боротьбу з допінгом, оскільки єдині, хто постраждали від цього, - це вболівальники. Я втомився від цього і засмучений", - заявив М.Фуркад.

Спортсмен заявив, що зустріч з біатлоністами повинна пройти в кінці цього тижня.

"Ми повинні зустрітися, щоб залагодити розбіжності. Я не виступаю проти Росії або проти кого-небудь ще, я просто хочу, щоб IBU був мужественнее в боротьбі з допінгом, але на сьогоднішній день це не так. Я як і раніше вважаю про бойкот, але я не буду робити цього самостійно", - зазначив француз.

Як повідомляв УНН, за кілька дні до старту четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що пройде в німецькому Обергофі з 5 по 8 січня, стали відомими деякі зміни в складі збірної України та деяких команд.