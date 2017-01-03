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М.Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов Кубков Мира

М.Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов Кубков Мира

Киев • УНН

 • 9793 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад планирует обсудить с биатлонистами возможность коллективного бойкота оставшихся этапов Кубка мира. Об этом спортсмен сообщил в интервью телеканалу BFM, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я недоволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) по допингу в России... два спортсмена отстранены, это хорошо, но это наименьшее из того, что нужно сделать. Отмена этапа Кубка мира в Тюмени - это пародия на борьбу с допингом, поскольку единственные, кто пострадали от этого, - это болельщики. Я устал от этого и расстроен", - заявил М.Фуркад.

Спортсмен заявил, что встреча с биатлонистами должна пройти в конце этой недели.

"Мы должны встретиться, чтобы уладить разногласия. Я не выступаю против России или против кого-либо еще, я просто хочу, чтобы IBU был мужественнее в борьбе с допингом, но на сегодняшний день это не так. Я по-прежнему говорю о бойкоте, но я не буду делать этого самостоятельно", - отметил француз.

Как сообщал УНН, за несколько дней до старта четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, стали известными некоторые изменения в составе сборной Украины и некоторых команд.

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