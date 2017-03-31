М.Флінн дасть свідчення про вплив Росії на вибори в обмін на імунітет
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн готовий дати свідчення у справі про вплив Росії на вибори, якщо йому нададуть імунітет від кримінального переслідування, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Зазначають, що М.Флінн також повідомив комітети з розвідки Палати представників США і сенату, що готовий сприяти в розслідуванні зв’язків команди Д.Трампа з Росією.
Як повідомляв УНН, колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, імовірно, обговорював можливість висилання з країни проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в підготовці військового перевороту в Туреччині.
Нагадаємо, у лютому минулого року М.Флінна було усунено з посади радника з національної безпеки, через те, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США.