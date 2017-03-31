М.Флинн даст показания о влиянии России на выборы в обмен на иммунитет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49420 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160762 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118497 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117722 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113195 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104712 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154803 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
М.Флинн даст показания о влиянии России на выборы в обмен на иммунитет

М.Флинн даст показания о влиянии России на выборы в обмен на иммунитет

Киев  •  УНН

 • 15543 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания по делу о влиянии России на выборы, если ему предоставят иммунитет от уголовного преследования, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечают, что М.Флинн также сообщил комитеты по разведке Палаты представителей США и сената, готов содействовать в расследовании связей команды Д.Трамп с Россией.

Как сообщал УНН, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, вероятно, обсуждал возможность высылки из страны проповедника Фетхуллаха Гюлена , которого Анкара обвиняет в подготовке военного переворота в Турции.

Напомним, в феврале прошлого года М.Флинна был отстранен от должности советника по национальной безопасности, потому что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка пенсий и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США.

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