М.Флинн даст показания о влиянии России на выборы в обмен на иммунитет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания по делу о влиянии России на выборы, если ему предоставят иммунитет от уголовного преследования, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечают, что М.Флинн также сообщил комитеты по разведке Палаты представителей США и сената, готов содействовать в расследовании связей команды Д.Трамп с Россией.
Как сообщал УНН, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, вероятно, обсуждал возможность высылки из страны проповедника Фетхуллаха Гюлена , которого Анкара обвиняет в подготовке военного переворота в Турции.
Напомним, в феврале прошлого года М.Флинна был отстранен от должности советника по национальной безопасности, потому что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка пенсий и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США.