М.Фейгін розповів про можливий обмін журналіста Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Адвокат Марк Фейгін розповів, що українська сторона шукатиме із полонених яких має того, хто влаштував би російську сторону для обміну на незаконно затриманого журналіста Романа Сущенка, передає УНН з посиланням на "5 канал".
"З тих, кого має українська сторона, з тих, хто є у Києві, звичайно, будуть шукати того, хто влаштував би російську сторону. Ці переговори будуть проходити непублічно і негласно. Я думаю, що, перш за все, є кілька форматів, де це може відбуватися. Звичайно, перше – це Тристороння гуманітарна група, яка засідає у Мінську", - сказав М.Фейгін.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, 1 листопада адвокат Марк Фейгін розповів, що ймовірно російським силовикам "здав" українського журналіста Романа Сущенко друг родини.