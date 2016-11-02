М.Фейгин рассказал о возможном обмене журналиста Р.Сущенко

"Из тех, кто есть у украинской стороны, из тех, кто есть в Киеве, конечно, будут искать того, кто устроил бы российскую сторону. Эти переговоры будут проходить непублично и негласно. Я думаю, что, прежде всего, есть несколько форматов, где это может происходить. Конечно, первое - это Трехсторонняя гуманитарная группа, которая заседает в Минске", - сказал М.Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, 1 ноября адвокат Марк Фейгин рассказал, что вероятно российским силовикам "сдал" украинского журналиста Романа Сущенко друг семьи.