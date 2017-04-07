М.Чаус перебуває під арештом у Молдові – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус перебуває під арештом у Молдові за незаконний перетин кордону. Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“Останній виступ антикорупційного прокурора Молдови вселив надію. Всі необхідні папери (щодо М.Чауса — ред.) ми скерували у Кишинів. Місцезнаходження Чауса встановлено. Він перебуває під арештом. Але його заарештовано не по нашій, а по їхній справі — за незаконний перетин кордону. Чув, що Чаус заявляв про політичне переслідування в Україні. Це вже виходить за всі рамки”, — зазначив А.Ситник.
Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.
Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.
Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді М.Чауса.