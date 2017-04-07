Н.Чаус находится под арестом в Молдове - А.Ситник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус находится под арестом в Молдове за незаконное пересечение границы. Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Последнее выступление антикоррупционного прокурора Молдовы вселил надежду. Все необходимые бумаги (по М.Чауса - ред.) Мы направили в Кишинев. Местонахождение Чауса установлено. Он находится под арестом. Но он арестован не по нашей, а по их делу - за незаконное пересечение границы. Слышал, что Чаус заявлял о политическом преследовании в Украине. Это уже выходит за все рамки ", - отметил А.Ситник.
Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы .
Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью М.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. Долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 и направлено М.Чаусу 11 августа 2016.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судью Чауса объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.
Как сообщал УНН, Молдова начала экстрадиционном процесс в отношении судьи М.Чауса .