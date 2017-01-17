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М.Беца: Україна вимагає в Міжнародному суді ООН компенсації за заподіяну Росією шкоду

М.Беца: Україна вимагає в Міжнародному суді ООН компенсації за заподіяну Росією шкоду

Київ • УНН

 • 7747 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна вимагає в Міжнародному суді ООН компенсації за заподіяну Росією шкоду. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца, передає УНН.

“Наші основні, безперечно, вимоги такі. По-перше, Україна просить міжнародний суд оголосити, що Росія порушує обидві конвенції — міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. По-друге, ми просимо суд зобов’язати Росію негайно припинити порушення зазначених договорів, зокрема, припинити підтримку незаконних збройних формувань, які беруть участь у терористичній діяльності в Україні, припинити постачання зброї, відновити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу в окупованому Криму, насильницькі викрадення, обшуки, затримання та інші незаконні дії. І по-третє, Україна просить суд зобов’язати Росію відшкодувати заподіяну шкоду, в тому числі виплати належної компенсації”, — розповіла М.Беца.

За словами речниці, розмір компенсації визначать пізніше. Головним зараз є юридичне доведення відповідальністі Росії за міжнародні протиправні діяння.

“Сума буде визначатися в належний час пізніше, в ході виробництва. Перший крок — це встановлення юридичної відповідальності Росії за її міжнародні протиправні діяння”, — сказала речник МЗС.

Також М.Беца підкреслила, що Україна вперше подала позов у Міжнародний суд ООН і що рішення цього суду є обов’язковим.

Як повідомляв УНН, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

 

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