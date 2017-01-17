М.Беца: Украина требует в Международном суде ООН компенсации за причиненный Россией вред
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украина требует в Международном суде ООН компенсации за причиненный Россией вред. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила представитель МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Наши основные, бесспорно, требования такие. Во-первых, Украина просит международный суд объявить, что Россия нарушает обе конвенции - международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Во-вторых, мы просим суд обязать Россию немедленно прекратить нарушение указанных договоров, в частности, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, участвующих в террористической деятельности в Украине, прекратить поставки оружия, восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, насильственные похищения, обыски, задержания и другие незаконные действия. И в-третьих, Украина просит суд обязать Россию возместить причиненный вред, в том числе выплаты надлежащей компенсации", - рассказала М.Беца.
По словам пресс-секретаря, размер компенсации определят позже. Главным сейчас является юридическое доказательство ответственности России за международные противоправные деяния.
"Сумма будет определяться в положенное время позже, в ходе производства. Первый шаг - это установление юридической ответственности России за ее международные противоправные деяния", - сказала пресс-секретарь МИД.
Также М.Беца подчеркнула, что Украина впервые подала иск в Международный суд ООН и решение этого суда является обязательным.
Как сообщал УНН, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.