М.Аллегрі про гру з "Барселоною": потрібно провести дві ідеальні гри

"Коли перший матч граєш вдома, завжди здорово не пропустити, але зробити це буде важко, тому ми повинні постаратися забити більше суперника. У протистоянні з "Барселоною" не можна розраховувати на дві нульові нічиї і перемогу по пенальті", - розпочав наставник "старої синьйори".

Також М.Аллегрі виразив позитивні зміни в психологічному аспекті своїх підопічних.

"Камбек "Барселони" в попередньому раунді доводить, що в футболі ніщо не можна вважати як само собою зрозуміле, особливо в грі з таким суперником. Ми зробили кілька кроків вперед, зокрема, в плані психології. Щоб пройти в наступне коло, треба провести два ідеальних матчу. При цьому нам має пощастити", - підсумував тренер.

Додамо, що у сьогоднішньому поєдинку проти "синьо-гранатових" М.Аллегрі не зможе розраховувати тільки на 21-річного хорватського півзахисника Марко П'яцу (травма коліна).

Як повідомляв УНН, двома матчами стартуватиме чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів.