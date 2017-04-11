М.Аллегри об игре с "Барселоной": нужно провести две идеальные игры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Главный наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил о необходимости проведения двух идеальных матчей для прохождения каталонской "Барселоны" на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не пропустить, но сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника. В противостоянии с" Барселоной "нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти", - начал наставник "старой синьоры".
Также М.Аллегри выразил положительные изменения в психологическом аспекте своих подопечных.
"Камбэк "Барселоны" в предыдущем раунде доказывает, что в футболе ничего нельзя считать как само собой разумеющееся, особенно в игре с таким соперником. Мы сделали несколько шагов вперед, в частности, в плане психологии. Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти", - подытожил тренер.
Добавим, что в сегодняшнем поединке против "сине-гранатовых" М.Аллегри не сможет рассчитывать только на 21-летнего хорватского полузащитника Марко пьяца (травма колена).
Как сообщал УНН, двумя матчами стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов .