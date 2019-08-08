Люксембург планує першим у Європі повністю легалізувати марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Люксембург має намір стати першою державою Євросоюзу, де буде повністю легалізована марихуана. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Guardian.
Крім того, міністерство охорони здоров’я Люксембургу закликає сусідні країни послідувати цьому прикладу, пише The Guardian. За словами міністра, прийнята 50 років тому наркополітика вже не актуальна, а заборони тільки підігрівають цікавість молоді.
Відзначається, що придбання і вживання коноплі в рекреаційних цілях узаконять в Люксембурзі в найближчі два роки. Покупцями зможуть стати громадяни країни старше 18 років.
Поширювати марихуану будуть спеціальні бюро, підконтрольні владі. Уже в цьому році повинні бути прийняті відповідні закони. Уточнюється, що туристам травичку продавати не будуть.
Вживання марихуани в медичних цілях дозволено в 20 штатах США, а також в Ізраїлі, Польщі, Греції, Хорватії та ряді інших країн. Уругвай і Канада повністю легалізували марихуану — в цих державах дозволено вживання конопель в тому числі в рекреаційних цілях.
Нагадуємо, минулого місяця штат Іллінойс легалізував вживання марихуани у рекреаційних цілях.