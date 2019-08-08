Люксембург планирует первым в Европе полностью легализовать марихуану
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Люксембург намерен стать первым государством Евросоюза, где будет полностью легализована марихуана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Кроме того, министерство здравоохранения Люксембурга призывает соседние страны последовать этому примеру, пишет The Guardian. По словам министра, принятая 50 лет назад наркополитика уже не актуальна, а запреты только подогревают любопытство молодежи.
Отмечается, что приобретение и употребление конопли в рекреационных целях узаконят в Люксембурге в ближайшие два года. Покупателями смогут стать граждане страны старше 18 лет.
Распространять марихуану будут специальные бюро, подконтрольные властям. Уже в этом году должны быть приняты соответствующие законы. Уточняется, что туристам травку продавать не будут.
Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в 20 штатах США, а также в Израиле, Польше, Греции, Хорватии и ряде других стран. Уругвай и Канада полностью легализовали марихуану — в этих государствах разрешено употребление конопли в том числе в рекреационных целях.
Напоминаем, в прошлом месяце штат Иллинойс легализовал употребление марихуаны в рекреационных целях.