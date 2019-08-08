Люксембург планирует первым в Европе полностью легализовать марихуану

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 95732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100521 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128693 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130660 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153187 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151144 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Люксембург планирует первым в Европе полностью легализовать марихуану

Люксембург планирует первым в Европе полностью легализовать марихуану

Киев  •  УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Люксембург намерен стать первым государством Евросоюза, где будет полностью легализована марихуана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Кроме того, министерство здравоохранения Люксембурга призывает соседние страны последовать этому примеру, пишет The Guardian. По словам министра, принятая 50 лет назад наркополитика уже не актуальна, а запреты только подогревают любопытство молодежи.

Отмечается, что приобретение и употребление конопли в рекреационных целях узаконят в Люксембурге в ближайшие два года. Покупателями смогут стать граждане страны старше 18 лет.

Распространять марихуану будут специальные бюро, подконтрольные властям. Уже в этом году должны быть приняты соответствующие законы. Уточняется, что туристам травку продавать не будут.

Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в 20 штатах США, а также в Израиле, Польше, Греции, Хорватии и ряде других стран. Уругвай и Канада полностью легализовали марихуану — в этих государствах разрешено употребление конопли в том числе в рекреационных целях.

Напоминаем, в прошлом месяце штат Иллинойс легализовал употребление марихуаны в рекреационных целях.

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