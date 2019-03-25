Люксембург планує надати Україні фінансову допомогу у півмільйона євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Люксембург надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 500 тис. євро на гуманітарні потреби. Про це заявив під час брифінгу в Києві міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, передає кореспондент УНН.
"Вже прозвучала цифра у 2,5 млн євро - це те що ми вже надали Україні. Зараз готується нова допомога у розмірі 500 тис євро. Ця допомога надається через UNICEF та МКЧХ Люксембурга", - заявив міністр.
За словами дипломата, ця допомога буде зосереджена на гуманітарних потребах - освіті, захисті дітей, житлу та медичному забезпеченні для тих, хто опинився у скрутних соціальних обставинах.
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"Ми також надали мільйон євро через різні трастові фонди НАТО", - додав він.
Як повідомляв УНН, Україна і Люксембург підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон для стимулювання економічних відносин України і Люксембургу.