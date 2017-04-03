Президент підписав закон для стимулювання економічних відносин України і Люксембургу

Як зазначається, йдеться про закон “Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал”.

Вказано, що документ сприяє створенню ефективної двосторонньої договірно-правової бази для уникнення подвійного оподаткування, запобіганню ухиленням від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій і торгівлі.

Нагадаємо, 14 березня ВР ратифікувала конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування.