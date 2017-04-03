Президент підписав закон для стимулювання економічних відносин України і Люксембургу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон, який стимулюватиме поглиблення українсько-люксембурзьких економічних відносин, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Як зазначається, йдеться про закон “Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал”.
Вказано, що документ сприяє створенню ефективної двосторонньої договірно-правової бази для уникнення подвійного оподаткування, запобіганню ухиленням від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій і торгівлі.
Нагадаємо, 14 березня ВР ратифікувала конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування.