Президент подписал закон для стимулирования экономических отношений Украины и Люксембурга

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62199 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107366 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164913 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121058 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119356 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114020 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107291 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103752 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156664 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президент подписал закон для стимулирования экономических отношений Украины и Люксембурга

Президент подписал закон для стимулирования экономических отношений Украины и Люксембурга

Киев  •  УНН

 • 10950 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон, который будет стимулировать углубление украинского-люксембургских экономических отношений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Как отмечается, речь идет о законе "О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал и Протокола между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал".

Указано, что документ способствует созданию эффективной двусторонней договорно-правовой базы для избежания двойного налогообложения, предотвращения уклонения от уплаты налогов, а также взаимного уменьшения налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Напомним, 14 марта ВР ратифицировала конвенцию с Люксембургом об избежании двойного налогообложения.

Украинские Национальные Новости

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