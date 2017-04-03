Президент подписал закон для стимулирования экономических отношений Украины и Люксембурга

Как отмечается, речь идет о законе "О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал и Протокола между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал".

Указано, что документ способствует созданию эффективной двусторонней договорно-правовой базы для избежания двойного налогообложения, предотвращения уклонения от уплаты налогов, а также взаимного уменьшения налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Напомним, 14 марта ВР ратифицировала конвенцию с Люксембургом об избежании двойного налогообложения.