Людям з інвалідністю хочуть надати можливість купувати квитки на транспорт онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство інфраструктури сподівається цього року створити онлайн-реєстри для осіб з інвалідністю, завдяки чому вони зможуть купувати квитки на транспорт онлайн. Про це повідомив під час засідання уряду голова Мінінфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"У нас є величезна проблема з тим, що на вулицях ми бачимо мало інвалідів, але це, на жаль, не тому, що у нас їх мало, а тому що не розвинена інфраструктура. У нас є багато питань, пов'язаних з особами з інвалідністю. Окрім підтримки урядом нових стандартів автобусних перевезень, ще є питання онлайн-реєстрів, щоб вони могли не особисто фізично йти в каси, долаючи всі перешкоди, а отримати квитки онлайн і спокійно приїхати на вокзал, чи на автобусну станцію. Тут в нас ще багато роботи, але цього року, сподіваюсь, ми її зробимо", - сказав він.
Нагадаємо, уряд планує закупити автобуси для людей з інвалідністю на візках.