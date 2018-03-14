Людям с инвалидностью хотят предоставить возможность покупать билеты на транспорт онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство инфраструктуры надеется в этом году создать онлайн-реестры для людей с инвалидностью, благодаря чему они смогут покупать билеты на транспорт онлайн. Об этом сообщил во время заседания правительства глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"У нас есть огромная проблема с тем, что на улицах мы видим мало инвалидов, но это, к сожалению, не потому, что у нас их мало, а потому что не развита инфраструктура. У нас есть много вопросов, связанных с лицами с инвалидностью. Кроме поддержки правительством новых стандартов автобусных перевозок, еще есть вопрос онлайн-реестров, чтобы они могли не лично физически идти в кассы, преодолевая все препятствия, а получить билеты онлайн и спокойно приехать на вокзал или на автобусную станцию. Здесь у нас еще много работы, но в этом году, надеюсь, мы ее сделаем", - сказал он.
Напомним, правительство планирует закупить автобусы для людей с инвалидностью на колясках.