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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33525 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49029 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100818 просмотра

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Людям с инвалидностью хотят предоставить возможность покупать билеты на транспорт онлайн

Людям с инвалидностью хотят предоставить возможность покупать билеты на транспорт онлайн

Киев  •  УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство инфраструктуры надеется в этом году создать онлайн-реестры для людей с инвалидностью, благодаря чему они смогут покупать билеты на транспорт онлайн. Об этом сообщил во время заседания правительства глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"У нас есть огромная проблема с тем, что на улицах мы видим мало инвалидов, но это, к сожалению, не потому, что у нас их мало, а потому что не развита инфраструктура. У нас есть много вопросов, связанных с лицами с инвалидностью. Кроме поддержки правительством новых стандартов автобусных перевозок, еще есть вопрос онлайн-реестров, чтобы они могли не лично физически идти в кассы, преодолевая все препятствия, а получить билеты онлайн и спокойно приехать на вокзал или на автобусную станцию. Здесь у нас еще много работы, но в этом году, надеюсь, мы ее сделаем", - сказал он.

Напомним, правительство планирует закупить автобусы для людей с инвалидностью на колясках.

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